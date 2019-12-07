Diaby'den Beşiktaş'a müjde

Bilmediği bir ülkeye geldiği için en başta önyargıları olan futbolcu, siyah-beyazlılardaki aile ortamını gördükten sonra fikrini değiştirmiş. Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Diaby'nin yakın çevresine, "İlk geldiğimde kafamda soru işaretleri vardı. Ama Beşiktaş'ta çok güzel bir ortam var. İyi ki gelmişim" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakan yıldız futbolcunun menajeri de Diaby'nin Türkiye'de mutlu olduğunu ifade etti. Diaby için sezon sonuna doğru Beşiktaş ile yeni bir görüşme yapılacak. Siyah-beyazlılar, eğer futbolcunun performansından ve mali şartlarından memnun kalırsa imzalar atılacak.