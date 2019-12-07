Diaby'den Beşiktaş'a müjde
Beşiktaş'ın'ın son gün transferi Abdoulaye Diaby, siyah-beyazlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kiralık olarak forma giyen Diaby, “İlk geldiğimde kafamda soru işaretleri vardı ama şimdi yok” diyerek kalmak istediğini söyledi.
Bilmediği bir ülkeye geldiği için en başta önyargıları olan futbolcu, siyah-beyazlılardaki aile ortamını gördükten sonra fikrini değiştirmiş. Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Diaby'nin yakın çevresine, "İlk geldiğimde kafamda soru işaretleri vardı. Ama Beşiktaş'ta çok güzel bir ortam var. İyi ki gelmişim" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakan yıldız futbolcunun menajeri de Diaby'nin Türkiye'de mutlu olduğunu ifade etti. Diaby için sezon sonuna doğru Beşiktaş ile yeni bir görüşme yapılacak. Siyah-beyazlılar, eğer futbolcunun performansından ve mali şartlarından memnun kalırsa imzalar atılacak.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Diaby'den Beşiktaş'a müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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