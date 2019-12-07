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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'nin ısrarı sürüyor

Monchi'nin Elneny ısrarı sürüyor

'ın orta sahadaki kalbi 'yu renklerine bağlayan Sevilla, bu sefer de 'nin peşine düştü. 'nin 'dan ayrılmayı kafasına koyan Rakitic ve Elneny'le ilgilendiği ortaya çıkarken, siyah-beyazlı yöneticilerin Mısırlı yıldızın sözleşmesine koyduğu 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacağını hesaba katarak oyuncuya talip olduğu belirtildi.

'ın orta sahadaki kalbi 'yu renklerine bağlayan Sevilla, bu sefer de 'nin peşine düştü. 'nin 'dan ayrılmayı kafasına koyan Rakitic ve Elneny'le ilgilendiği ortaya çıkarken, siyah-beyazlı yöneticilerin Mısırlı yıldızın sözleşmesine koyduğu 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacağını hesaba katarak oyuncuya talip olduğu belirtildi.

  1. 7.12.2019
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