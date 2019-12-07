Monchi'nin Elneny ısrarı sürüyor

Galatasaray'ın orta sahadaki kalbi Fernando'yu renklerine bağlayan Sevilla, bu sefer de Elneny'nin peşine düştü. Monchi'nin Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan Rakitic ve Elneny'le ilgilendiği ortaya çıkarken, siyah-beyazlı yöneticilerin Mısırlı yıldızın sözleşmesine koyduğu 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacağını hesaba katarak oyuncuya talip olduğu belirtildi.