Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sırasında siyah beyazlı takımda kaptanlık krizi yaşandı! Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Lens, oyundan alınırken kaptanlık bandını Necip Uysal'a vermek istedi ancak tecrübeli futbolcu bandı takmayı reddetti. Peki Necip'in bu hareketinin nedeni neydi? İşte detaylar...

6 Aralık 2019 Cuma 12:27 Güncelleme: 06.12.2019 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





