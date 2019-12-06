Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sırasında siyah beyazlı takımda kaptanlık krizi yaşandı! Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Lens, oyundan alınırken kaptanlık bandını Necip Uysal'a vermek istedi ancak tecrübeli futbolcu bandı takmayı reddetti. Peki Necip'in bu hareketinin nedeni neydi? İşte detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 12:27 Güncelleme: 06.12.2019 12:54
Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda tam 595 gün sonra sahne aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Siyah-beyazlılar 5'inci tur ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti.

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

5. tur ilk maçında siyah-beyazlılar sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Maç sırasında siyah beyazlı takımda kaptanlık krizi yaşandı!

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Lens, oyundan alınırken kaptanlık bandını Necip Uysal'a vermek istedi ancak tecrübeli futbolcu bandı takmayı reddetti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN