Tayfur Havutçu yarın kulübede
Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Tayfur Havutçu İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.
Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Tayfur Havutçu İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek. Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.
- 7.12.2019
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Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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