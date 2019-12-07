Tayfur Havutçu yarın kulübede

Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından Tayfur Havutçu İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek. Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.