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07 Aralık 2019, Cumartesi
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yarın kulübede

Tayfur Havutçu yarın kulübede

'ın efsane kaptanlarından İstanbul ekibi ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında 'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.

'ın efsane kaptanlarından İstanbul ekibi ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Havutçu, Kasımpaşa'nın başında 'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek. Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ve 'in yardımcılığını yapmıştı.

  1. 7.12.2019
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