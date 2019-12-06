Erdoğan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş haberleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor’u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başı zaman zaman hazırlık maçlarında görev verdiği Erdoğan Kaya'ya ilk 11'de şans verdi. 45+3'te sahne alan Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü attı. Antrenmanlardaki hırsıyla formayı kapan Erdoğan, Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş taraftarı ise arama motorlarına 'Erdoğan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Genç oyuncu hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...
Beşiktaş'ın genç yıldızı Erdoğan Kaya, Abdullah Avcı'nın güvenini boşa çıkarmadı. Erzincanspor maçına ilk 11'de başlayan Erdoğan, attığı golle bir anda gündem oldu. Peki, Erdoğan kimdir? İşte aynıtı...
ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Abdullah Avcı'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.
Sezon başı hazırlık maçlarında sonradan oyuna giren ve yaptığı kritik müdahalelerle göz dolduran genç yetenek, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü Erzincanspor ağlarına bıraktı.
- 06.12.2019
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Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti
Toplam 1
Yorum
ercisli şaşırdınızmı şimdi tipik bir avrupalı hareketi her haltı yerler sonrada en medeni biziz derler bu medeniyetsizler
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Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Toplam 1
Yorum
rrrrr gerçekleri söylemek suç mu oldu
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Hem destek hem tepki
Toplam 1
Yorum
Ultra Aslan 05 Hocam kusura bakma ama takımın da sende berbatsınız adamların yürüyecek hali yok siz oynatmaya çalışıyorsunuz bu takımı çalıştırıyormusunuz
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