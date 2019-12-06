Erdoğan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın genç yıldızı Erdoğan Kaya, Abdullah Avcı'nın güvenini boşa çıkarmadı. Erzincanspor maçına ilk 11'de başlayan Erdoğan, attığı golle bir anda gündem oldu. Peki, Erdoğan kimdir? İşte aynıtı...

ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Abdullah Avcı'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.

Sezon başı hazırlık maçlarında sonradan oyuna giren ve yaptığı kritik müdahalelerle göz dolduran genç yetenek, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü Erzincanspor ağlarına bıraktı.