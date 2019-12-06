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06 Aralık 2019, Cuma
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kimdir, kaç yaşında, nereli? haberleri

Erdoğan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş haberleri

5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor’u konuk eden 'ta ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü , sezon başı zaman zaman hazırlık maçlarında görev verdiği 'ya ilk 11'de şans verdi. 45+3'te sahne alan Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü attı. Antrenmanlardaki hırsıyla formayı kapan Erdoğan, Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş taraftarı ise arama motorlarına ', kaç yaşında, nereli?' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Genç oyuncu hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

'ın genç yıldızı , 'nın güvenini boşa çıkarmadı. Erzincanspor maçına ilk 11'de başlayan Erdoğan, attığı golle bir anda gündem oldu. Peki, Erdoğan kimdir? İşte aynıtı...

ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Abdullah Avcı'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.

Sezon başı hazırlık maçlarında sonradan oyuna giren ve yaptığı kritik müdahalelerle göz dolduran genç yetenek, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü Erzincanspor ağlarına bıraktı.

  1. 06.12.2019
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