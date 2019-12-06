Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

BONSERVİSİ İMKANSIZ AMA..

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve teknik heyetin oyun planlarına üst seviyede katkı sağlayan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak.