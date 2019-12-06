Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

Mohamed Elneny'nin 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma lüksü bulunmayan siyah-beyazlıların devre arasında İngiliz kulübüyle masaya oturmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Arsenal'in teklife sıcak yaklaşması ve mali koşulların oluşması halinde tecrübeli oyuncu 1 sezon daha kadroda tutulacak.
6 Aralık 2019 Cuma 16:53 Güncelleme: 06.12.2019 17:08
Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

BONSERVİSİ İMKANSIZ AMA..

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve teknik heyetin oyun planlarına üst seviyede katkı sağlayan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak.

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Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak, kötü gidişatı ters yüz eden Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi bir yıl daha kiralamak için şimdiden kolları sıvadı.

Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR!

Milliyet'in haberine göre, Yaz döneminde Lemina'dan vazgeçerek son anda bu oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon da Elneny'yi kadrosunda görmeyi arzuluyor. Avcı'nın bu konudaki düşüncesini yönetime ilettiği belirlendi

Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

TORUNOĞULLARI DEVREYE GİRİYOR

Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yönetimde transfer işlerine bakan Erdal Torunoğulları, yeni sezon takviye çalışmalarını devre arasındaki operasyonlarla birlikte yürütecek.

Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

BEŞİKTAŞ MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Atiba ile iyi bir ikili olan Elneny'yi sezon bitmeden bir sene daha kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, yakın zamanda Mısırlı oyuncuyla da masaya oturacak.

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