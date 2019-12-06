Beşiktaş transfer için İngiltere'ye gidiyor!

Mohamed Elneny'nin 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma lüksü bulunmayan siyah-beyazlıların devre arasında İngiliz kulübüyle masaya oturmanın planlarını yaptığı öğrenildi. Arsenal'in teklife sıcak yaklaşması ve mali koşulların oluşması halinde tecrübeli oyuncu 1 sezon daha kadroda tutulacak.
6 Aralık 2019 Cuma 16:53
Güncelleme: 06.12.2019 17:08
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BONSERVİSİ İMKANSIZ AMA..
Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve teknik heyetin oyun planlarına üst seviyede katkı sağlayan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak.
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Süper Lig'de 5'te 5 yaparak, kötü gidişatı ters yüz eden Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi bir yıl daha kiralamak için şimdiden kolları sıvadı.
ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR!
Milliyet'in haberine göre, Yaz döneminde Lemina'dan vazgeçerek son anda bu oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon da Elneny'yi kadrosunda görmeyi arzuluyor. Avcı'nın bu konudaki düşüncesini yönetime ilettiği belirlendi
TORUNOĞULLARI DEVREYE GİRİYOR
Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yönetimde transfer işlerine bakan Erdal Torunoğulları, yeni sezon takviye çalışmalarını devre arasındaki operasyonlarla birlikte yürütecek.
BEŞİKTAŞ MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR
Atiba ile iyi bir ikili olan Elneny'yi sezon bitmeden bir sene daha kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, yakın zamanda Mısırlı oyuncuyla da masaya oturacak.