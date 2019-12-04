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04 Aralık 2019, Çarşamba
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ve Lens daha önemliydi!

Oğuzhan ve Lens daha önemliydi!

, galibiyeti sonrası kendisini arayan Başkan 'ye, teşekkür etti.

Teknik direktör , galibiyeti sonrası kendisini arayan Başkan 'ye, teşekkür etti. Avcı'nın "Bana yapılan jest önemliydi ama taraftarın bana saygı gösterip, Lens ve 'a benim ricamla gösterdiği ilgi daha önemliydi" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında. Avcı'nın soyunma odasına giderken taraftarlara da bu sebeple teşekkür ettiği dile getirildi.

  1. 4.12.2019
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