Oğuzhan ve Lens daha önemliydi!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyeti sonrası kendisini arayan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, teşekkür etti. Avcı'nın "Bana yapılan jest önemliydi ama taraftarın bana saygı gösterip, Lens ve Oğuzhan'a benim ricamla gösterdiği ilgi daha önemliydi" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında. Avcı'nın soyunma odasına giderken taraftarlara da bu sebeple teşekkür ettiği dile getirildi.