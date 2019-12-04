Oğuzhan ve Lens daha önemliydi!
Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyeti sonrası kendisini arayan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, teşekkür etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyeti sonrası kendisini arayan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, teşekkür etti. Avcı'nın "Bana yapılan jest önemliydi ama taraftarın bana saygı gösterip, Lens ve Oğuzhan'a benim ricamla gösterdiği ilgi daha önemliydi" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında. Avcı'nın soyunma odasına giderken taraftarlara da bu sebeple teşekkür ettiği dile getirildi.
- 4.12.2019
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Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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