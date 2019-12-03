Başkan Çebi’den Gözbaşı’na forma
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Beşiktaş Park'taki buluşma sonrasında Çebi, Süper Lig'de görev yapan ilk kadın başkan olan Gözbaşı'yla birlikte maçı izledi. Çebi, basket takımı sponsoru Sompo Sigorta'nın CEO'su Recai Dalaş'ı ziyaret etti. Daha sonra Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'yla buluşan Çebi, maç öncesi de futbol takımını ziyaret etti.
- 3.12.2019
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
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