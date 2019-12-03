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03 Aralık 2019, Salı
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Başkan Çebi’den Gözbaşı’na forma

Başkan Çebi’den Gözbaşı’na forma

 Başkanı ve yönetimi, Başkanı 'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

Başkanı ve yönetimi, Başkanı 'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Beşiktaş Park'taki buluşma sonrasında Çebi, 'de görev yapan ilk kadın başkan olan Gözbaşı'yla birlikte maçı izledi. Çebi, basket takımı sponsoru Sompo 'nın CEO'su 'ı ziyaret etti. Daha sonra Takımı'yla buluşan Çebi, maç öncesi de futbol takımını ziyaret etti.

  1. 3.12.2019
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