Alkışlar Avcı'ya
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda Abdullah Avcı’yı ayakta alkışladı. Dolaştığı bütün tribünleri eğilerek selamlayan tecrübeli hocanın gözleri doldu!..
Beşiktaş'ta farklı Kayserispor galibiyeti, Vodafone Park'ta birbirinden keyifli görüntülere ev sahipliği yaptı. Karşılaşma sonunda ilk olarak Oğuzhan tribünlere üçlü çektirirken, ardından N'Koudou'ya sıra geldi ve Fransız yıldız da adeta tribün şov yaptı. Ardından sahneye Abdullah Avcı çıktı. Tribünlerin çağrısına kayıtsız kalmayan başarılı teknik adam önce saha kenarına gelerek tribünleri selamladı. Fakat coşkulu Beşiktaş taraftarı bununla yetinmedi ve Avcı'yı tek tek tribünlere çağırmaya başladı. Abdullah Avcı yöneldiği her tribüne giderken öne eğilerek Beşiktaş taraftarını selamladı.
ÇİÇEKLERLE UĞURLADILAR
Başarılı hoca, taraftarların yanına giderek onların uzattığı çiçekleri aldı, tribündeki Beşiktaşlılar ile özçekim yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar bununla da yetinmedi ve Avcı lehine coşkulu tezahüratlar yaparak hocalarını adeta bağrına bastı. Abdullah Avcı'nın ise bu tezahürat sırasında tribünlere 'Avcı' değil 'Beşiktaş' diyerek bağırmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam tribünleri tek tek dolaşırken zaman zaman gözlerinin dolduğu gözlendi. Böylece Abdullah Avcı ile siyah- beyazlı taraftarlar arasında sezon başında oluşan buzlar da erimiş oldu.
'HERKES DEĞERLİDİR'
Maç öncesinde "Beşiktaş her zaman zirvede olur" diyen tecrübeli hoca Avcı, "Beşiktaş'ın karakterinde kabullenmemek ve isyan etmek vardır. Bu formayı giyen herkes değerlidir" diye konuştu.
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