Beşiktaş golcüsünü buldu: 2 sezonda tam 50 gol!
Burak Yılmaz'ı rahatlatmak amaçlı devre arası transfer döneminde bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Ajeti ve Krmencik’in ardından Slovan Bratislava’da oynayan Andraz Sporar’ı da radarına aldı. 2 sezonda 50 gol atan 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak.
Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı.
2 SEZONDA TOPLAM 50 GOL ATTI
Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı.
3 SEZONDUR SLOVAN BRATISLAVA'DA
Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 2 GOL ATMIŞTI
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'a karşı 2 gol bulan Andraz Sporar, geceye damgasını vuran isim olmuştu.
ANDRAZ SPORAR KİMDİR ?
Andraz Sporar 27 Şubat 1994 yılında Slovenya'nın Ljubljana kentinde dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan golcü oyuncu aynı zaman da sağ kanat ve forvet arkası olarak da oynayabilmektedir. 1,80 boyundaki başarılı oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.
Eski takımları: Interblock, NK Olimpija, Bielefeld, Basel.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 16:16
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Beşiktaş golcüsünü buldu: 2 sezonda tam 50 gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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