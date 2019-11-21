Beşiktaş golcüsünü buldu: 2 sezonda tam 50 gol!

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı.



2 SEZONDA TOPLAM 50 GOL ATTI



Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı.



3 SEZONDUR SLOVAN BRATISLAVA'DA



Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 2 GOL ATMIŞTI



UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'a karşı 2 gol bulan Andraz Sporar, geceye damgasını vuran isim olmuştu.

ANDRAZ SPORAR KİMDİR ?



Andraz Sporar 27 Şubat 1994 yılında Slovenya'nın Ljubljana kentinde dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan golcü oyuncu aynı zaman da sağ kanat ve forvet arkası olarak da oynayabilmektedir. 1,80 boyundaki başarılı oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.



Eski takımları: Interblock, NK Olimpija, Bielefeld, Basel.