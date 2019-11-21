Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Karius açıklaması

Geçtiğimiz sezon Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında Liverpool'dan kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius, geldiği günden itibaren siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Alman kaleci bu sezona da kötü başlamış ve sekiz maçta kalesinde tam 16 gol görmüştü. Takımın toparlanmasıyla birlikte Karius da kendine geldi. Alman file bekçisi son beş maçta sadece bir gol yerken, yaptığı kritik kurtarışlarla da galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Antalyaspor deplasmanında 86. dakikada mutlak bir gole mani olan Karius, Denizlispor maçında da Rodallega'nın frikik vuruşunu 90 diye tabir edilen köşeden çıkarmıştı. Kurtarışlarının yanı sıra savunmanın paslaşmasına da başarıyla katkıda bulunan 26 yaşındaki kaleci için yönetim düğmeye basacak.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alman kaleci ile ilgili Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK"

Bu sene özellikle iyi performans gösteriyor. Onunla alakalı biz gerekli girişimlerimizi yapacağız. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir oyuncu. Kariyeri belli. Biz onun kalmasını ben tabiki isterim ama durumu şartlar belirler.