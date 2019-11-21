Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Karius açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Beşiktaş'ın Alman kaleci Karius ile ilgili planını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında Liverpool'dan kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius, geldiği günden itibaren siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Alman kaleci bu sezona da kötü başlamış ve sekiz maçta kalesinde tam 16 gol görmüştü. Takımın toparlanmasıyla birlikte Karius da kendine geldi. Alman file bekçisi son beş maçta sadece bir gol yerken, yaptığı kritik kurtarışlarla da galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Antalyaspor deplasmanında 86. dakikada mutlak bir gole mani olan Karius, Denizlispor maçında da Rodallega'nın frikik vuruşunu 90 diye tabir edilen köşeden çıkarmıştı. Kurtarışlarının yanı sıra savunmanın paslaşmasına da başarıyla katkıda bulunan 26 yaşındaki kaleci için yönetim düğmeye basacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alman kaleci ile ilgili Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
"GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK"
Bu sene özellikle iyi performans gösteriyor. Onunla alakalı biz gerekli girişimlerimizi yapacağız. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir oyuncu. Kariyeri belli. Biz onun kalmasını ben tabiki isterim ama durumu şartlar belirler.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 12:21
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku: Sözleşme teklifini kabul etmedi! Aziz Yıldırım...
- MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!
- Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri
- Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!
- Nzonzi'nin Roma'dan gönderilme nedeni ortaya çıktı!
-
MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Karius açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.