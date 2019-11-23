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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Kartal'ın yükselişi sürüyor! Yenilmezlik serisi...

Kartal'ın yükselişi sürüyor! Yenilmezlik serisi...

, 'in 12. haftasında 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte siyah-beyazlılar, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

, 'in 12. haftasında 'u deplasmanda 1-0 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ile bir gol bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Ligde 12. maçında 6. kez kazanan Beşiktaş, puanını 21'e çıkararak çıkışını sürdürdü.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında 'a deplasmanda 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahada 'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

İYİ SAVUNMASINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, savunmasındaki başarılı futbolu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisi yakaladığı 6 maçta kalesinde sadeci bir gol gördü.

Beşiktaş, son 2 maçını gol yemeden tamamladı.

BURAK YILMAZ, 3. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Takımının tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golüne imza attı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise 72. dakikada gol sevinci yaşadı.

KONYASPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da ise düşüş sürdü.

Ligdeki son galibiyetini 7. haftada 'yı 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, sonraki 5 karşılaşmada bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Ligde 5. yenilgisini alan İttifak Holding Konyaspor, 13 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'dan ince gönderme!
  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 23:53
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