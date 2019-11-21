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21 Kasım 2019, Perşembe
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Atiba müjdesi!

Atiba müjdesi!

'ta adale sakatlığı bulunan Atiba'dan geldi. ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'ta adale sakatlığı bulunan Atiba'dan geldi. ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Adale sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Kanadalı ön libero , arkadaşlarıyla çalışmalara başladı. Siyahbeyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da izlediği idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Douglas, tendonundan sakat olan Erdem, milli takımlarda bulunan Elneny, Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaptı. Bir grup minik taraftar da Beşiktaş'ın çalışmasını izledi. Teknik direktör ile futbolcular, antrenman sonrası çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 21.11.2019
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