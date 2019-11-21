Atiba müjdesi!
Beşiktaş'ta adale sakatlığı bulunan Atiba'dan iyi haber geldi. Siyahbeyazlılar Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş'ta adale sakatlığı bulunan Atiba'dan iyi haber geldi. Siyahbeyazlılar Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Adale sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson, arkadaşlarıyla çalışmalara başladı. Siyahbeyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da izlediği idman, 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Douglas, tendonundan sakat olan Erdem, milli takımlarda bulunan Elneny, Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaptı. Bir grup minik taraftar da Beşiktaş'ın çalışmasını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, antrenman sonrası çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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