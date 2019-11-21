Görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi önderliğinde göreve gelen yeni yönetimin görev dağılımı dün resmi siteden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Adnan Dalgakıran ikinci başkanlık görevine getirilirken, Erdal Torunoğulları transferden sorumlu yönetici, Emre Kocadağ ise Asbaşkan ve Futbol A Takımı ile Ümraniye'den sorumlu yönetici oldu.