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21 Kasım 2019, Perşembe
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Görev dağılımı yapıldı

Görev dağılımı yapıldı

'ta önderliğinde göreve gelen yeni yönetimin görev dağılımı dün resmi siteden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ikinci başkanlık görevine getirilirken, Erdal Torunoğulları transferden sorumlu yönetici, Kocadağ ise Asbaşkan ve A Takımı ile Ümraniye'den sorumlu yönetici oldu.

'ta önderliğinde göreve gelen yeni yönetimin görev dağılımı dün resmi siteden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ikinci başkanlık görevine getirilirken, Erdal Torunoğulları transferden sorumlu yönetici, Kocadağ ise Asbaşkan ve A Takımı ile Ümraniye'den sorumlu yönetici oldu.

  1. 21.11.2019
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