Görev dağılımı yapıldı
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi önderliğinde göreve gelen yeni yönetimin görev dağılımı dün resmi siteden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Adnan Dalgakıran ikinci başkanlık görevine getirilirken, Erdal Torunoğulları transferden sorumlu yönetici, Emre Kocadağ ise Asbaşkan ve Futbol A Takımı ile Ümraniye'den sorumlu yönetici oldu.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi önderliğinde göreve gelen yeni yönetimin görev dağılımı dün resmi siteden açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Adnan Dalgakıran ikinci başkanlık görevine getirilirken, Erdal Torunoğulları transferden sorumlu yönetici, Emre Kocadağ ise Asbaşkan ve Futbol A Takımı ile Ümraniye'den sorumlu yönetici oldu.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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