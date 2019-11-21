Avcı’nın Krmencik ısrarı sürüyor

Abdullah Avcı'nın, V. Plzen'de forma giyen forvet Krmencik'in üzerinde durmasının birinci nedeninin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi. Avcı'nın Krmencik'i golcülüğünden fiziği sayesinde çok ceza sahası içindeki karıştırıcılığı için istediği öğrenildi.