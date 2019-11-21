Avcı’nın Krmencik ısrarı sürüyor
Abdullah Avcı'nın, V. Plzen'de forma giyen forvet Krmencik'in üzerinde durmasının birinci nedeninin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi.
Abdullah Avcı'nın, V. Plzen'de forma giyen forvet Krmencik'in üzerinde durmasının birinci nedeninin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi. Avcı'nın Krmencik'i golcülüğünden fiziği sayesinde çok ceza sahası içindeki karıştırıcılığı için istediği öğrenildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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