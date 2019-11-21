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21 Kasım 2019, Perşembe
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Avcı’nın ısrarı sürüyor

Avcı’nın Krmencik ısrarı sürüyor

'nın, V. Plzen'de forma giyen forvet 'in üzerinde durmasının birinci nedeninin olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi.

'nın, V. Plzen'de forma giyen forvet 'in üzerinde durmasının birinci nedeninin olduğu iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın Burak ile Krmencik'i, G.Saray'da Burak ile Drogba'nın oynadığı gibi önlü arkalı oynatarak kaptanından daha fazla verim almak için istediği bildirildi. Avcı'nın Krmencik'i golcülüğünden fiziği sayesinde çok ceza sahası içindeki karıştırıcılığı için istediği öğrenildi.

  1. 21.11.2019
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