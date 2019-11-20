Sophia'dan flaş Karius itirafı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sophia'dan flaş Karius itirafı!

Sophia'dan flaş Karius itirafı!

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi olan ve başarılı kurtarışlarıyla öne çıkan kaleci Loris Karius'un sevgilisi Sophia Tomalla'nın, siyah-beyazlı oyuncu ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 16:04
Sophia'dan flaş Karius itirafı!

30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia ile, yakışıklılığıyla da gündeme gelen Beşiktaşlı futbolcu arasında uzun süreli bir birliktelik bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sophia'dan flaş Karius itirafı!

'BANA ÇOK ÇEKİCİ GELİYOR'

Alman RTL televizyonuna konuşan güzel model "Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.

Sophia'dan flaş Karius itirafı!

'BUGÜNLERDE MAÇO BULMAK ZOR'

Sophia Tomalla şöyle devam etti: "Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut."

Sophia'dan flaş Karius itirafı!

DENİZLİ MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius ile zaman zaman İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla geçtiğimiz ay birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansımıştı. Thomalla sonrasında Beşiktaş-Denizlispor maçını tribünden takip etmişti.

Sophia'dan flaş Karius itirafı!

RAMMSTEİN'IN SOLİSTİYLE BİRLİKTEYDİ

Loris Karius ile olan birlikteliği Almanya'da epey popüler olan Thomalla, öncesinde ünlü rock grubu Rammstein'ın solisti Till Lindeman ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN