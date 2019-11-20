Sophia'dan flaş Karius itirafı!

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi olan ve başarılı kurtarışlarıyla öne çıkan kaleci Loris Karius'un sevgilisi Sophia Tomalla'nın, siyah-beyazlı oyuncu ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.
20 Kasım 2019 Çarşamba 16:04
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30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia ile, yakışıklılığıyla da gündeme gelen Beşiktaşlı futbolcu arasında uzun süreli bir birliktelik bulunuyor.
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'BANA ÇOK ÇEKİCİ GELİYOR'
Alman RTL televizyonuna konuşan güzel model "Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.
'BUGÜNLERDE MAÇO BULMAK ZOR'
Sophia Tomalla şöyle devam etti: "Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut."
DENİZLİ MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius ile zaman zaman İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla geçtiğimiz ay birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansımıştı. Thomalla sonrasında Beşiktaş-Denizlispor maçını tribünden takip etmişti.
RAMMSTEİN'IN SOLİSTİYLE BİRLİKTEYDİ
LorisKarius ile olan birlikteliği Almanya'da epey popüler olan Thomalla, öncesinde ünlü rock grubu Rammstein'ın solisti TillLindeman ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelmişti.