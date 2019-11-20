Sophia'dan flaş Karius itirafı!

'BANA ÇOK ÇEKİCİ GELİYOR'



Alman RTL televizyonuna konuşan güzel model "Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.