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22 Kasım 2019, Cuma
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'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş Konya'da coşkuyla karşılandı

, 'in 12. haftasında yarın oynayacağı maçı öncesi 'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.

, 'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda ile Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

  1. 22.11.2019
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