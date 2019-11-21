Atiba'dan flaş Mohamed Elneny sözleri! Onunla oynarken... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Atiba'dan flaş sözleri! Onunla oynarken...

Atiba'dan flaş Mohamed Elneny sözleri! Onunla oynarken...

'ın Kanadalı futbolcusu , Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu’nda panelde konuşma yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Beşiktaşlı futbolcu , "Takım olarak iyiyiz iyi çalışıyoruz. 'un ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirebilmek" dedi.

Konyaspor maçının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Hutchinson, "3 maçlık serimiz devam ediyor. Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak iyiyiz, iyi çalışıyoruz. Konyaspor'un ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirebilmek" diye konuştu.

ile birlikte iyi bir ikili olduklarını belirten Atiba, "Ben onunla oynarken iyi hissediyorum. Kendisi üst seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu. Birbirimizi saha içerisinde iyi anlıyoruz. Biz takım olarak iyi oynamaya başladık. İyi bir momentum yakaladık. Kazanma sürecini devam ettirmek istiyoruz. Biz de saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapıp bu ilişkiyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.11.2019
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