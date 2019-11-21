Atiba'dan flaş Mohamed Elneny sözleri! Onunla oynarken...
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu’nda panelde konuşma yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Konyaspor maçının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Hutchinson, "3 maçlık serimiz devam ediyor. Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak iyiyiz, iyi çalışıyoruz. Konyaspor'un ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirebilmek" diye konuştu.
Mohamed Elneny ile birlikte iyi bir ikili olduklarını belirten Atiba, "Ben onunla oynarken iyi hissediyorum. Kendisi üst seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu. Birbirimizi saha içerisinde iyi anlıyoruz. Biz takım olarak iyi oynamaya başladık. İyi bir momentum yakaladık. Kazanma sürecini devam ettirmek istiyoruz. Biz de saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapıp bu ilişkiyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Atiba'dan flaş Mohamed Elneny sözleri! Onunla oynarken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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