Beşiktaş'ta Loris Karius hayran bıraktı
Son haftaların formda ismi Loris Karius, dün öne çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, kritik kurtarışlarla adından söz ettirirken, 35'te adeta uzadı! Rodallega'nın kullandığı frikikte köşeye giden topu çıkaran 26 yaşındaki kaleci, golü önledi. Taraftarlardan alkış alan Karius'u tebrik edenler arasında frikiği kullanan Rodallega da vardı.
Son haftaların formda ismi Loris Karius, dün öne çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, kritik kurtarışlarla adından söz ettirirken, 35'te adeta uzadı! Rodallega'nın kullandığı frikikte köşeye giden topu çıkaran 26 yaşındaki kaleci, golü önledi. Taraftarlardan alkış alan Karius'u tebrik edenler arasında frikiği kullanan Rodallega da vardı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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