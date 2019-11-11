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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'ta hayran bıraktı

Beşiktaş'ta Loris Karius hayran bıraktı

Son haftaların formda ismi , dün öne çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, kritik kurtarışlarla adından söz ettirirken, 35'te adeta uzadı! 'nın kullandığı frikikte köşeye giden topu çıkaran 26 yaşındaki kaleci, golü önledi. Taraftarlardan alkış alan Karius'u tebrik edenler arasında frikiği kullanan Rodallega da vardı.

Son haftaların formda ismi , dün öne çıkan isimlerindendi. Alman file bekçisi, kritik kurtarışlarla adından söz ettirirken, 35'te adeta uzadı! 'nın kullandığı frikikte köşeye giden topu çıkaran 26 yaşındaki kaleci, golü önledi. Taraftarlardan alkış alan Karius'u tebrik edenler arasında frikiği kullanan Rodallega da vardı.

  1. 11.11.2019
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