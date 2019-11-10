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10 Kasım 2019, Pazar
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Elneny 'ta kalacak mı? Açıkladı...

Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Açıkladı...

'ın İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , 'in 11. haftasında oynadıkları Denizlispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

11. hafta mücadelesinde Denizlispor'u sahasında konuk eden ve maçtan 1-0 galip ayrılan 'ta maç sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Elneny, "Bugün takımdaki bütün arkadaşlarım iyi bir oyun çıkardı. Önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyorduk. Ben de kendi performansımı her maç ilerletiyorum. Atiba çok iyi bir oyuncu, onunla oynamak çok iyi, çok kaliteli bir oyuncu. İstediğimizi almayı umuyoruz bu sezon. Avrupa Ligi nedeniyle üzgünüm. Bizim için önemli bir sezon. Umuyorum ki hayalimizi gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Sezon bittiğinde 'e geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise Mısırlı oyuncu, "Sezon sonunda göreceğiz. Ben şu anda her şeyimle Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.

  1. 10.11.2019
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