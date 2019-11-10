Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Açıkladı...
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Denizlispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Denizlispor'u sahasında konuk eden ve maçtan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta Muhammed Elneny maç sonrası konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Elneny, "Bugün takımdaki bütün arkadaşlarım iyi bir oyun çıkardı. Önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyorduk. Ben de kendi performansımı her maç ilerletiyorum. Atiba çok iyi bir oyuncu, onunla oynamak çok iyi, çok kaliteli bir oyuncu. İstediğimizi almayı umuyoruz bu sezon. Avrupa Ligi nedeniyle üzgünüm. Bizim için önemli bir sezon. Umuyorum ki hayalimizi gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.
Sezon bittiğinde Arsenal'e geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise Mısırlı oyuncu, "Sezon sonunda göreceğiz. Ben şu anda her şeyimle Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra ne olacağını göreceğiz" cevabını verdi.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı? Açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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