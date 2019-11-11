Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Sistem işliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor galibiyetiyle birlikte önemli bir ivme kazandıklarının altını çizdi. "Kazanarak özgüven kazanacağız" diyen başarılı teknik patron, oyuncu profiliyle uyguladıkları sistemin işe yaradığını vurguladı. Avcı, "Oyuncu profiline göre uyguladığımız saha parselasyonu bugün itibari ile 5 maçtır karşılığını alıyor. Beş haftada bir gol yedik. Oyun anlamında değiştirdiğimiz, bazen oyuncu profiline göre uyguladığımız düzen sayesinde beş maçtır karşılığını alıyoruz" dedi.

HER HAFTA İYİYE GİDİYORUZ

N'Koudou'nun gol atmasına sevindiğini belirten tecrübeli hoca, "Kevin uzun zamandır yoktu ve oyuna girdi, skor sağladı" yorumunu yaptı. Avcı, takımın gidişatıyla ilgili olarak ise, "5 haftada 4 galibiyet, her hafta daha iyiye gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Son olarak Milli Takım'a değinen deneyimli teknik adam, "Gençlerle birlikte milli takımlara gidecek 10-11 oyuncumuz var. Umarım sakatlık olmaz. Şenol Hoca'ya da tekrar başarılar diliyorum. Bütün kalbimiz onlarla" diye konuştu.

AVCI KULÜBEDEN 5 GOL ÇIKARDI

Abdullah Avcı, bu sezon oyuna soktuğu futbolculardan en çok katkı alan iki hoca arasında yer aldı. N'Koudou ile galibiyete uzanan Avcı, bu sezonki hamleleri ile sezona damga vurdu. 60'ta N'Koudou, Caner'in yerine girdi. Caner bu karara çok sinirlenirken, N'Koudou sadece 10 dakika sonra galibiyeti getiren golü attı. Abdullah Avcı, sezon yedek kulübesinden 5. gol katkısını aldı. Bu alanda Sivas hocası Rıza Çalımbay ile zirveyi paylaştı.



BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK ANILDI

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla iki takım oyuncuları ısınmaya Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Siyah-beyazlılar seremoni öncesi sahaya "Atamızı minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.