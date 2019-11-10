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10 Kasım 2019, Pazar
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maçında özel misafirler

Beşiktaş maçında özel misafirler

Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak karşılaşmayı izledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen taraftarı astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ile babası Kenan Aslan da Beşiktaş'ın konuğu olarak Vodafone Park tribününde yer aldı.

  1. 11.11.2019
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