Beşiktaş klasik 11’ine döndü
As oyuncularını Portekiz’e götürmeyen siyah-beyazlılarda Loris Karius, Vida ve Rebocho haricindeki tüm oyuncular değişti. Abdullah Avcı kadroda 8 değişiklik yaptı.
Beşiktaş, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı. İlk 11'de görev alan Loris Karius, Vida ve Caner Erkin, lig mücadelesinde de yerini korudu. Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Roco, Güven, Oğuzhan, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz ise Denizlispor maçında yedek soyundu. Umut Nayir ise kadroda yer almadı. Abdullah Avcı'nın, Braga maçında dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Braga maçına yedek başlayan Elneny, Rebocho ve Adem Ljajic de takımdaki yerlerini aldı.
SERİ 17 MAÇA ÇIKTI
Denizli'yi geçen Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evinde 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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