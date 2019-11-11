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11 Kasım 2019, Pazartesi
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klasik 11’ine döndü

Beşiktaş klasik 11’ine döndü

As oyuncularını Portekiz’e götürmeyen siyah-beyazlılarda , Vida ve Rebocho haricindeki tüm oyuncular değişti. kadroda 8 değişiklik yaptı.

, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı. İlk 11'de görev alan , Vida ve , lig mücadelesinde de yerini korudu. Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Roco, Güven, Oğuzhan, Tyler Boyd, , ve Kartal Kayra Yılmaz ise Denizlispor maçında yedek soyundu. Umut Nayir ise kadroda yer almadı. 'nın, Braga maçında dinlendirdiği , Atiba, , Victor Ruiz ve Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Braga maçına yedek başlayan Elneny, Rebocho ve Adem Ljajic de takımdaki yerlerini aldı.

SERİ 17 MAÇA ÇIKTI
Denizli'yi geçen Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında 'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evinde 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.

  1. 11.11.2019
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