Beşiktaş klasik 11’ine döndü

Beşiktaş, Braga'ya 3-1 mağlup olduğu maça göre Yukatel Denizlispor karşısına büyük ölçüde değişen bir kadroya çıktı. İlk 11'de görev alan Loris Karius, Vida ve Caner Erkin, lig mücadelesinde de yerini korudu. Braga mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Roco, Güven, Oğuzhan, Tyler Boyd, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Kartal Kayra Yılmaz ise Denizlispor maçında yedek soyundu. Umut Nayir ise kadroda yer almadı. Abdullah Avcı'nın, Braga maçında dinlendirdiği Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Diaby, lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Braga maçına yedek başlayan Elneny, Rebocho ve Adem Ljajic de takımdaki yerlerini aldı.

SERİ 17 MAÇA ÇIKTI

Denizli'yi geçen Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evinde 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı.