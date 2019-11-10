Rodallega'nın frikiğine Karius'tan yorum: O vurdu, ben kurtardım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Rodallega'nın frikiğine Karius'tan yorum: O vurdu, ben kurtardım

Rodallega'nın frikiğine Karius'tan yorum: O vurdu, ben kurtardım

'ın başarılı Alman file bekçisi kalecisi , ile oynadıkları ve 1-0 galip tamamladıkları 11. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve aynı güzellikte kurtardığı Rodallega'nın şık frikiği hakkında yorum yaptı.

'in 11. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'ta Alman file bekçisi , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

1-0'lık galibiyet sonrası konuşan Karius "Bizim için kolay bir maç olmadı. Tehlikeli kontratak fırsatları buldular ve çok tehlikeli geldiler. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadsak da ikinci yarı daha iyiydik ama oyun geneli oldukça yakın gitti ve zor geçti. Önemli olan gol yemeden kazanmak ve üç puan almaktı. Bunu başardığımız için mutluyum" dedi.

RODALLEGA'NIN FRİKİĞİ

Karius, Hugo Rodallega'nın kullandığı etkili frikik vuruşunu şık bir şekilde kurtarması hakkındaki soruya ise gülerek "O vurdu, ben kurtardım" yanıtını verdi.



  1. 10.11.2019
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