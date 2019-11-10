Rodallega'nın frikiğine Karius'tan yorum: O vurdu, ben kurtardım
Beşiktaş'ın başarılı Alman file bekçisi kalecisi Loris Karius, Yukatel Denizlispor ile oynadıkları ve 1-0 galip tamamladıkları Süper Lig 11. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve aynı güzellikte kurtardığı Rodallega'nın şık frikiği hakkında yorum yaptı.
Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
1-0'lık galibiyet sonrası konuşan Karius "Bizim için kolay bir maç olmadı. Tehlikeli kontratak fırsatları buldular ve çok tehlikeli geldiler. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadsak da ikinci yarı daha iyiydik ama oyun geneli oldukça yakın gitti ve zor geçti. Önemli olan gol yemeden kazanmak ve üç puan almaktı. Bunu başardığımız için mutluyum" dedi.
RODALLEGA'NIN FRİKİĞİ
Karius, Hugo Rodallega'nın kullandığı etkili frikik vuruşunu şık bir şekilde kurtarması hakkındaki soruya ise gülerek "O vurdu, ben kurtardım" yanıtını verdi.
- 10.11.2019
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Rodallega'nın frikiğine Karius'tan yorum: O vurdu, ben kurtardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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