Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Braga deplasmanında yok!

Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok!

, hastalığı sebebiyle bu akşam deplasmanda oynanacak Braga maçında kulübede olamayacak. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından Abdullah Avcı'ya seyahat izni verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

, hastalığı nedeniyle Braga maçında takımın başında olamayacak. Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle dün takımla birlikte Portekiz'e gidememişti.

Kartal omuz omuza yükseliyor

Kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı'nın tedaviye vereceği yanıta göre tıbbi açıdan uygun olması halinde bugün Portekiz'e gideceği duyurulmuştu.

Deneyimli teknik adamın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle 'da kalmasına karar verildi.

Braga deplasmanında Siyah Beyazlılar'ı yardımcı antrenör yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir.

Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.

Bu nedenle kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.

Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

  1. 07.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 13:43
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