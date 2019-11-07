Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle bu akşam deplasmanda oynanacak Braga maçında kulübede olamayacak. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından Abdullah Avcı'ya seyahat izni verilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Abdullah Avcı, hastalığı nedeniyle Braga maçında takımın başında olamayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle dün takımla birlikte Portekiz'e gidememişti.
Kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı'nın tedaviye vereceği yanıta göre tıbbi açıdan uygun olması halinde bugün Portekiz'e gideceği duyurulmuştu.
Deneyimli teknik adamın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle İstanbul'da kalmasına karar verildi.
Braga deplasmanında Siyah Beyazlılar'ı yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.
BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir.
Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.
Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.
Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
- 07.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 13:43
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
-
Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 5
Yorum
TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 2
Yorum
ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.