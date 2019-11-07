Abdullah Avcı Braga deplasmanında yok!

Abdullah Avcı, hastalığı nedeniyle Braga maçında takımın başında olamayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle dün takımla birlikte Portekiz'e gidememişti.

Kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı'nın tedaviye vereceği yanıta göre tıbbi açıdan uygun olması halinde bugün Portekiz'e gideceği duyurulmuştu.

Deneyimli teknik adamın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle İstanbul'da kalmasına karar verildi.

Braga deplasmanında Siyah Beyazlılar'ı yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir.

Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.

Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.

Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."