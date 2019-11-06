Abdullah Avcı ve Erdal Torunoğulları Portekiz'e gidemedi! Son dakika Beşiktaş haberleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, grip nedeniyle takımla birlikte Portekiz'e gidemedi. Avcı'nın son durumuna bakılarak yarın Portekiz'e gidip gitmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA...

Beşiktaş'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz 'e gidecektir." denildi.

ERDAL TORUNOĞULLARI DA YOK!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları da safra kesesi ameliyatı olduğu için Portekiz kafilesinde yer alamadı.

Erdal Torunoğulları kimdir?

Erdal Torunoğulları geçmişteki yöneticilik tecrübesinin ardından Ahmet Nur Çebi'nin ekibinde de yer aldı. Daha önce dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yapan Torunoğulları camianın tanıdığı isimlerden. Erdal Torunoğulla kimdir, mesleği nedir, gibi soruların yanıtı haber içeriğinde.

Erdal Torunoğulları 9797 sicil numarası ile kulübe kayıtlı bir genel kurul üyesidir. 1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir. Erdal Torunoğulları ile ilgili diğer detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Erdal Torunoğulları, 21 Nisan 1964'te Kars'ta 8 çocuklu bir ailede doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite öğrenimini Ankara ve Gaziantep'te ODTÜ'de devam ettirdi. ODTÜ Gıda Mühendisliği üçüncü sınıfta okurken 1988'te Hollanda'ya yerleşerek bu ülkede ticaret hayatına atıldı.

Torunoğulları, Fikret Orman yönetimlerinde de görev alarak özellikle transferle ilgili eylemlerde bulundu.

BRAGA'DA ZAFER AŞKINA!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, Braga deplasmanında galibiyet arayacak. Sezon başında Avrupa arenasında istediği sonuçları elde edemeyen temsilcimiz bu müsabakadan da mağlubiyetle ayrılması durumunda şansını yitirecek. Grupta 7 puanla lider konumda olan Braga ise bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst turu garantilemek istiyor. Şimdiye kadar Braga ile 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş 1 galibiyet elde ederken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Tormena ve Raul Silva sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Douglas ve N'koudou mücadelede yer alamayacak. Müsabaka dinlendirilecek olan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Ruiz, Daiby ve Atiba gibi isimler de karşılaşmada oynamayacak.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA İZLENECEK?

İki ekibin kozlarını paylaşacakları UEFA maçı 7 Kasım 2019 Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Kara Kartal'ın Avrupa mücadelesi Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.