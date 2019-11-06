Ahmet Nur Çebi Braga maçı öncesi takımla buluştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Avrupa kupasında oynayacağı Braga maçı öncesi takımla buluştu. Çebi oyunculara başarılar diledi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet eden Başkan Çebi, siyah-beyazlılara Braga deplasmanında başarılar diledi.
Siyah beyazlıların daha sonra ise Portekiz yolculuğu başladı.
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 13:02
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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