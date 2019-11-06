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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Braga maçı öncesi takımla buluştu

Ahmet Nur Çebi Braga maçı öncesi takımla buluştu

Başkanı , Beşiktaş'ın Avrupa kupasında oynayacağı Braga maçı öncesi takımla buluştu. Çebi oyunculara başarılar diledi.

Başkanı , bu sabah BJK 'nde deplasmandaki Braga maçı için Portekiz'e gidecek olan oyuncular ile bir araya geldi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet eden Başkan Çebi, siyah-beyazlılara Braga deplasmanında başarılar diledi.

Siyah beyazlıların daha sonra ise Portekiz yolculuğu başladı.

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 06.11.2019 13:02
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