Beşiktaş siftah peşinde - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş siftah peşinde

siftah peşinde

Beşiktaş siftah peşinde

K Grubu 4. maçında deplasmanına gidecek olan , Braga karşısında ilk puanını almak istiyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

K Grubu'nda mücadele eden , 4. hafta mücadelesinde Braga'ya konuk olacak. Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olarak grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar ardından iç sahada önce Wolverhampton'a 1-0 ardından da Braga'ya 2-1 kaybetmişti. Şu ana kadar grupta puan toplayamayan Beşiktaş, ligde yakaladığı havayı Avrupa Ligi'ne de taşımak istiyor. ve galibiyetleriyle zirveye yaklaşan ve ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, galibiyet serisini Braga deplasmanında sürdürmenin peşinde.

BRAGA İLE 4. MAÇ
ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz'de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu maç öncesinde Braga'da Raul Silva ve Tormena'nın sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından , , Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou kadroya dahil edilmedi. Yarın TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'nundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcılıklarını ise Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş siftah peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN