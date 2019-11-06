Beşiktaş siftah peşinde
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, Braga karşısında ilk puanını almak istiyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
BRAGA İLE 4. MAÇ
Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz'de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu maç öncesinde Braga'da Raul Silva ve Tormena'nın sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou kadroya dahil edilmedi. Yarın TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'nundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcılıklarını ise Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak.
- 06.11.2019
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Mikrofonlar Karaman’da
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Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
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Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
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Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
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Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
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