Gelgitler yaşadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında sıkıntılı anlar yaşasalar da sonuca gitmeyi başardıklarını söyledi. İlk yarı birçok pozisyondan yararlanamadıklarını belirten Avcı, "İlk yarı 2 gol var, oyun var, kaçan goller de var. 3-0 minimum içeri girmeliydik. Savunma anlamında bir iki eksik vardı. Ama genel itibarıyla oyun istediğimiz gibi gitti. Hem skora yansıma bakımından hem de girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız goller bakımından" diye konuştu.

4 MAÇTA BİR GOL

"İkinci yarıya da iyi başladık, topa sahip olduk" diyen başarılı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak daha sonra hareketsiz bir oyun vardı. Rakip büyük direnç gösterdi. Gelgitlerin olduğu sıkıntılı bir oyun oldu. İkinci yarıda oyuna rakibi ortak ettik. Buna rağmen kazanmasını bildik. Mutluyuz. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 maçta 10 puan topladıklarını ve sadece 1 gol yediklerini vurgulayan Avcı, Denizlispor'u da mağlup ederek milli araya iyi bir şekilde girmek istediklerini kaydetti.

BEDELİNİ BEN ÖDERİM

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçın çok farklı geçtiğini söyledi. Korkmaz, "Her türlü riski göze aldık. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz, zorlanıyoruz. 2. yarıdaki oyun beni ümitlendirdi. Artık iki yarıyı da aynı oynamalıyız" dedi. "İstifa" sorusuna ise, "Başkan ne derse onu yaparım" şeklinde konuştu.

İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, geçen hafta 1-0 kazandığı Galatasaray maçına göre iki farklı isimle Antalyaspor deplasmanına çıktı. Kalede yine Karius oynarken sağ bekte Gökhan Gönül stoperde Vida ile sakatlığını atlatan Victor Ruiz görev yaptı. Enzo Roco ise kulübeye çekildi. Sol bekte Rebocho ortada Atiba ile Elneny görev yaptı. Lens, Diaby ve Umut yine formayı kaparken, derbide sarı kart görüp cezalı duruma düşen Caner'in yerine Ljajic şans buldu.

YERİMİZ ZİRVEDİR

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "Beşiktaş'ın yeri liderliktir. Hem savunmada hem hücumda elimizden gelen her şeyi yaptık, yapacağız" dedi.

ANTALYA'DA ÜÇ FARKLI İSİM

Antalya'da geçen hafta 2-1 kaybedilen Sivas maçına göre üç değişiklik vardı. Sarı kart cezalısı Hakan Özmert forma giyemezken, Celustka ile Doğukan Sinik kulübede oturdu. Bu futbolcuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk 11'de görevdeydi.

KIZILAY'A PANKARTLI DESTEK VERİLDİ

Antalyaspor takımı maç öncesi seremohide önemli bir konuya dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı futbolcular 29 Ekim-4 Kasım Kızılay haftası nedeniyle sahaya "İyilik sensiz olmaz pankartıyla sahaya çıktı.

KARIUS ÜÇ PUANI KURTARDI

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, 86. dakikada Serdar Özkan'ın net pozisyonunda kalesinde devleşerek galibiyeti getiren isim oldu. Yenilen golde biraz erken yattığı için eleştirilse de Karius'un son anda yaptığı kurtarış maça damga vurdu. Diğer yandan Karius, 3 maç aradan sonra topu filelerinde gördü. Siyah-beyazlılar, 2-0'lık Alanya, 0-0'lık Ankaragücü ve 1-0'lık Galatasaray maçlarının ardından ligde 3 maç aradan sonra gol yedi.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş (3G 1B), sezonun ilk 6 haftasında 5 puanda kalmıştı (1G 2B 3M).

Abdullah Avcı, 3 Mart 2019'dan (3B 5M); Beşiktaş ise 22 Nisan 2019'dan (1B 5M) bu yana ligde ilk deplasman galibiyetlerini aldı.

Loris Karius'un Süper Lig'de kalesine gelen son 10 şutun sadece biri gol oldu.