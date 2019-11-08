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08 Kasım 2019, Cuma
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Hakem faciası!

Hakem faciası!

Litvanyalı düdük , hem kaleci Eduardo’nun Tyler Boyd’a yaptığı penaltıyı vermedi hem de ’e ağır bir gösterdi.

Beşiktaş, Braga deplasmanında resmen 12 kişiye karşı oynadı. Litvanyalı hakem verdiği kararlarla herkesi çıldırttı. Siyah-beyazlılarda Roco ve Caner'e iki dakika arayla sarı kart çıkartan Mazeika, siyah-beyazlıların net penaltısını vermedi. 39. dakikada Caner'in yaptığı ortaya ayağıyla müdahale edebilen kaleci Eduardo'dan seken topu Boyd tamamlamak istedi fakat Eduardo faul yaptı. Ancak hakem Mazeika pozisyonda kararını 'devam' olarak verdi. Buz gibi penaltıyı yedi.

AYAKLARINI SAKLADI AMA...
Penaltıyı yiyen Litvanyalı düdük, ilk yarının sonunda bir rezil karar daha verdi. 44. dakikada orta alanda boşta kalan topa hareketlenen , yerden hamle yaptı. Karşıdan gelen Bragalı Joao Palhinha topa daha erken müdahale edince Lens'in ayakları rakibe çarptı. Ancak Hollandalı futbolcu görmemek hatta faul yapmamak için dizlerini kırdı ve ayaklarını sakladı. Buna rağmen hakem Gediminas Mazeika direkt kırmızı kartına başvurdu. Bu karar Beşiktaşlıları çileden çıkardı.

BEBEK'İ HATIRLATTI
Lıtvanyalı hakem Mazeika yıllar önce F.Bahçe'nin Braga deplasmanında yaptığı maçı hatırlattı. O maçta hakem İvan Bebek, , ve 'u haksız yere atmıştı.

İSYAN ETTİRDİ
BEŞIKTAŞLI futolcular hakem Mazeika'ya soyunma odasında veryansın etti. Siyah-beyazlılar maçın devre arasında ve sonrasında hem Boyd'a yapılan müdahaleyi hem de Lens'in kırmızı kartını hatırlatarak isyan etti.

3 ÇIKARDI 3 YEDİ
Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius Avrupa Ligi'ndeki kötü istikrarını sürdürdü. Gruptaki daha önceki üç maçta 7 gol yiyen Alman file bekçisi dün de kalesini kapatamadı. Kalesine gelen 6 isabetli şutun 3'ünü içeri alan Karius bu grupta toplam 10 gol yedi ve kötü performansını sürdürdü.

WOLVES SON ANDA KAZANDI
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Wolverhampton, Slovan Bratislava'yı ağırladı. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken İngiliz ekibi galibiyeti 90+2'de buldu. 51. dakikada Wolves'ta Ruben Neves bir penaltı atışından faydalanamadı. 90+2'de Ruben Neves 3 puanı getiren golü attı. Bu sonuçla İngiliz temsilcisi puanını 9'a yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Braga 10 puanla zirvede kalırken, Slovan Bratislava 4 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

  1. 8.11.2019
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