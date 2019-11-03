Antalyalı Abdoulay

Sezona tutuk başladığı için eleştirilen Abdoulay Diaby, sakatlığının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. Geçen haftaki Galatasaray derbisinde iyi mücadelesiyle beğeni kazanan Malili oyuncu, dün de Antalyaspor karşısındaki güzel futbolunu golle süsledi. 28 yaşındaki hücumcu 11'de ağları sarsıp Kartal'ı 2-0 öne geçirdi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 8. maçına çıkan Diaby, gol sayısını 2'ye yükeltti. Tecrübeli futbolcu, ligdeki ilk sayısını bir başka Antalya ekibi Alanyaspor'a atmıştı. Beşiktaş o maçı da 2-0 kazanmıştı.

Diaby maç sonrası "Çok mutluyuz, tabii ki daha kolay olabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunu ilk yarıda bitirebilirdik" diye konuştu.

MEDYAYI SALLADI!

İlk yarıda arka arkaya 2 gol ve pozisyonlar bulup rakibi üzerinde baskı kuran Beşiktaş sosyal medyada büyük gündem oldu. Kara Kartal, twitter'da tt oldu. Tt listesinde 'Diaby' , 'Lens' ve 'Vida' yer aldı.

EYİSOY BİTİREMEDİ

Mücadelenin yardımcı hakemlerinden Mustafa Emre Eyisoy sakatlanıp maçı bitiremedi. İkinci yarı öncesi sakatlanan Eyisoy'un yerine kalan bölümde 4. hakem görevindeki Caner Ak görev yaptı.