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03 Kasım 2019, Pazar
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Antalyalı Abdoulay

Antalyalı Abdoulay

Sezona tutuk başladığı için eleştirilen , sakatlığının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. Ligdeki ilk golünü takımı ’a atan Diaby, dün de ’u boş geçmedi.

Sezona tutuk başladığı için eleştirilen , sakatlığının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. Geçen haftaki derbisinde iyi mücadelesiyle beğeni kazanan Malili oyuncu, dün de karşısındaki güzel futbolunu golle süsledi. 28 yaşındaki hücumcu 11'de ağları sarsıp öne geçirdi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 8. maçına çıkan Diaby, gol sayısını 2'ye yükeltti. Tecrübeli futbolcu, ligdeki ilk sayısını bir başka ekibi 'a atmıştı. o maçı da 2-0 kazanmıştı.

Diaby maç sonrası "Çok mutluyuz, tabii ki daha kolay olabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunu ilk yarıda bitirebilirdik" diye konuştu.

MEDYAYI SALLADI!
İlk yarıda arka arkaya 2 gol ve pozisyonlar bulup rakibi üzerinde baskı kuran Beşiktaş sosyal medyada büyük gündem oldu. Kara Kartal, twitter'da tt oldu. Tt listesinde 'Diaby' , 'Lens' ve 'Vida' yer aldı.

EYİSOY BİTİREMEDİ
Mücadelenin yardımcı hakemlerinden Mustafa Emre sakatlanıp maçı bitiremedi. İkinci yarı öncesi sakatlanan Eyisoy'un yerine kalan bölümde 4. hakem görevindeki Caner Ak görev yaptı.

  1. 3.11.2019
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