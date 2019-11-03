Antalyalı Abdoulay
Sezona tutuk başladığı için eleştirilen Abdoulay Diaby, sakatlığının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. Ligdeki ilk golünü Antalya takımı Alanyaspor’a atan Diaby, dün de Antalyaspor’u boş geçmedi.
Sezona tutuk başladığı için eleştirilen Abdoulay Diaby, sakatlığının ardından performansını yükseltmeye devam ediyor. Geçen haftaki Galatasaray derbisinde iyi mücadelesiyle beğeni kazanan Malili oyuncu, dün de Antalyaspor karşısındaki güzel futbolunu golle süsledi. 28 yaşındaki hücumcu 11'de ağları sarsıp Kartal'ı 2-0 öne geçirdi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 8. maçına çıkan Diaby, gol sayısını 2'ye yükeltti. Tecrübeli futbolcu, ligdeki ilk sayısını bir başka Antalya ekibi Alanyaspor'a atmıştı. Beşiktaş o maçı da 2-0 kazanmıştı.
Diaby maç sonrası "Çok mutluyuz, tabii ki daha kolay olabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunu ilk yarıda bitirebilirdik" diye konuştu.
MEDYAYI SALLADI!
İlk yarıda arka arkaya 2 gol ve pozisyonlar bulup rakibi üzerinde baskı kuran Beşiktaş sosyal medyada büyük gündem oldu. Kara Kartal, twitter'da tt oldu. Tt listesinde 'Diaby' , 'Lens' ve 'Vida' yer aldı.
EYİSOY BİTİREMEDİ
Mücadelenin yardımcı hakemlerinden Mustafa Emre Eyisoy sakatlanıp maçı bitiremedi. İkinci yarı öncesi sakatlanan Eyisoy'un yerine kalan bölümde 4. hakem görevindeki Caner Ak görev yaptı.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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