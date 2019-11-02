Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu: İki takım arasında büyük fark var
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Maçla ilgili konuşan Toroğlu, "Beşiktaş çok net fırsatlar yakaladı, iki takım arasında büyük fark var." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları;
"Antalyaspor yalandan topla oynuyor ama maçın direksiyonu Beşiktaş'ta. Antalya çok kötü oynuyor. Beşiktaş'ın 3-0 yapıp macera aramadan ikinci yarıya başlaması lazımdı. Net fırsatlar geldi."
"Beşiktaş eğer buradan puan verip çıkarsa hangi köprü daha yüksekse gidip ondan atlasınlar. Futbolda her şey olur ama görünen o ki Beşiktaş bu maçı rahat alacak."
"Antalyaspor'un gücü yok. Takımın enerjisi ceza sahasına gelince bitiyor. Bülent Korkmaz'da işini bitirmiş havası var. Bir şey var ama... Topçularla mı var bilmiyorum."
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