Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu: İki takım arasında büyük fark var - Son dakika Beşiktaş videoları, Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu: İki takım arasında büyük fark var

Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu: İki takım arasında büyük fark var

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Maçla ilgili konuşan Toroğlu, "Beşiktaş çok net fırsatlar yakaladı, iki takım arasında büyük fark var." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları;

"Antalyaspor yalandan topla oynuyor ama maçın direksiyonu Beşiktaş'ta. Antalya çok kötü oynuyor. Beşiktaş'ın 3-0 yapıp macera aramadan ikinci yarıya başlaması lazımdı. Net fırsatlar geldi."

"Beşiktaş eğer buradan puan verip çıkarsa hangi köprü daha yüksekse gidip ondan atlasınlar. Futbolda her şey olur ama görünen o ki Beşiktaş bu maçı rahat alacak."

"Antalyaspor'un gücü yok. Takımın enerjisi ceza sahasına gelince bitiyor. Bülent Korkmaz'da işini bitirmiş havası var. Bir şey var ama... Topçularla mı var bilmiyorum."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
02 Kasım 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN