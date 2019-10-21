Kartal hız kesmedi

Süper Lig'de 8. haftayı Ankaragücü beraberliğiyle kapatan Beşiktaş, hız kesmeden Braga maçının hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi'nde perşembe günü Portekiz ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Burak, Gökhan, Dorukhan ve N'Koudou idmana katılmadı. Ruiz ile Oğuzhan ise takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmada taktik çalışma gerçekleştirildi.

BİLETLER SATIŞTA

Beşiktaş'ın perşembe günü Braga ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor.

Biletler fiyatları şöyle:

Kategori 1: 265 TL, 2: 250 TL, 3: 225 TL, 4: 215 TL, 5: 180 TL, 6: 165 TL, 7: 110 TL, 8: 100 TL, VIP: 750 TL, 1903 A-E: 750 TL, 1903 B-D: 825 TL, 1903 C: 875 TL.