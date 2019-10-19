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19 Ekim 2019, Cumartesi
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MKE Ankaragücü - maçının ardından kavga çıktı

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü- maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı.

Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.

Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası kavga! Taraftarlar ve polisler yaralandı

  1. 20.10.2019
  2. Güncelleme: 20.10.2019 02:19
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