Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası kavga! Taraftarlar ve polisler yaralandı
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı.
Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.
Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.
Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Bratislava-Beşiktaş maçından kareler...
- Beşiktaş taraftarından Karius'a isyan! 'Yol yakınken bırak mankenlik yap'
- Temsilcilerimiz bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? İşte o liste
- Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Beşiktaş hisseleri yükselişe geçti
- 'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
- Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki!
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
- Beşiktaş'ta şaşırtan sonuç! Abdullah Avcı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.