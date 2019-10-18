Iheanacho devrede Beşiktaş'a geliyor

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın forvet için tercihi Leicester City'nin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho... İki sezon önce 28 milyon euro'ya Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü. Iheanacho'nun devre arasında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi. Genç forvet, sezon başında da gündeme gelmişti.