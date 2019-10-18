Iheanacho devrede Beşiktaş'a geliyor
Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Daily Mail, Leicester’lı forvetin ara dönemde Beşiktaş’a kiralanabileceğini yazdı. Takımında istenmediği belirtildi.
İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın forvet için tercihi Leicester City'nin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho... İki sezon önce 28 milyon euro'ya Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü. Iheanacho'nun devre arasında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi. Genç forvet, sezon başında da gündeme gelmişti.
- 18.10.2019
-
Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
-
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Iheanacho devrede Beşiktaş'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.