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18 Ekim 2019, Cuma
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Iheanacho devrede 'a geliyor

Iheanacho devrede Beşiktaş'a geliyor

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen , sürpriz bir ismi gündemine aldı. , Leicester’lı forvetin ara dönemde Beşiktaş’a kiralanabileceğini yazdı. Takımında istenmediği belirtildi.

'nin gazetesinin haberine göre 'ın forvet için tercihi Leicester City'nin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho... İki sezon önce 28 milyon euro'ya Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör 'ın gözünden düşmüştü. Iheanacho'nun devre arasında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi. Genç forvet, sezon başında da gündeme gelmişti.

  1. 18.10.2019
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