Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile İsmail Ünal birleşti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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'ta ile birleşme kararı aldı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile İsmail Ünal birleşme kararı aldı

'ta Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adaylıktan çekilen , ile birleşme kararı aldı.

'ta Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. adaylıktan çekilme kararı almıştı.

Siyah-beyazlı camiada , Hürser Tekinoktay, ve İsmail Ünal adaylıklarını açıklamıştı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ta bu son dakika gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi.

İSMAİL ÜNAL KİMDİR?

İsmail Ünal Antalya'nın Akseki ilçesinde doğmuştur. Ünal, 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı. Çoğunluğu Beşiktaş ilçe sınırları içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı.

Bu projeler sayesinde yerel yönetimlerle iç içe çalışarak Beşiktaş'ın genel özelliklerini ve sorunlarını tanıma fırsatı buldu. Üstlendiği görevler sonucunda yaptığı çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı gezide mesleği, çağdaş yerel yönetim uygulamaları ve kent yaşamıyla ilgili birçok bilgi edindi.

1992-1994 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında BJK görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi'dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve 2 kız babası olan Ünal, 25 yıldır Beşiktaş'ta yaşamaktadır.

  1. 17.10.2019
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