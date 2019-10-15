Elneny yolcu gibi

Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasının ortaya attığı Elneny'nin Milan'a gideceği iddiası Çizme'de oldukça sık bir şekilde dillendirilmeye başladı. Ülkenin saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Mısırlı orta sahanın transferi için şartları zorlayacağını yazdı. Haberde "Kessie'nin devre arasında Wolverhampton'a transfer olma ihtimali ve diğer orta saha alternatiflerinin sezona pek de iyi başlayamamaları İtalyan ekibini transfere mecbur edebilir. 27 yaşındaki oyuncunun da ocakta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Arsenal'in ise bonservis isteği net: 15 milyon euro. Milan bu ücreti düşürmek için İngiliz ekibiyle sıkı bir pazarlık yapacak" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş ile ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Elneny gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.