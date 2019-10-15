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15 Ekim 2019, Salı
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Elneny yolcu gibi

Mısırlının Milan’a gideceği iddiaları ciddileşiyor. haberini son duyuran dello Sport oldu: “Milan, ’le sıkı bir pazarlığa girişecek” dedi.

Geçtiğimiz günlerde medyasının ortaya attığı 'nin Milan'a gideceği iddiası Çizme'de oldukça sık bir şekilde dillendirilmeye başladı. Ülkenin saygın gazetelerinden dello Sport, Milan'ın Mısırlı orta sahanın transferi için şartları zorlayacağını yazdı. Haberde "Kessie'nin devre arasında Wolverhampton'a olma ihtimali ve diğer orta saha alternatiflerinin sezona pek de iyi başlayamamaları İtalyan ekibini transfere mecbur edebilir. 27 yaşındaki oyuncunun da ocakta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. 'in ise bonservis isteği net: 15 milyon euro. Milan bu ücreti düşürmek için İngiliz ekibiyle sıkı bir pazarlık yapacak" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş ile ilk maçına FK karşısında çıkan Elneny gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

  1. 15.10.2019
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