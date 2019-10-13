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13 Ekim 2019, Pazar
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Adem Ljajic’in talibi var

Adem Ljajic’in talibi var

temsilcisi Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ljajic'e sürpriz bir talip çıktı. ekibi CSKA 'nın Boşnak asıllı yıldızla ilgilendiği bildirildi.

temsilcisi Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ljajic'e sürpriz bir talip çıktı. ekibi CSKA 'nın Boşnak asıllı yıldızla ilgilendiği bildirildi. Tecrübeli ismi menajerler aracılığıyla takip eden Rus ekibinin, Ocak ayında Ljajic için 'ın kapısını çalması bekleniyor.

MİLLİLER KAYIPSIZ GEÇTİLER
Beşiktaş'tan milli takıma giden oyuncuların performansları teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, 'ı 3-0 mağlup etti. Ljajic ise forması ile 90 dakika sahada kaldı ve Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Kaptan , A Milli takımın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika kaldı.

  1. 13.10.2019
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