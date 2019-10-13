Adem Ljajic’in talibi var
Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ljajic'e sürpriz bir talip çıktı. Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'nın Boşnak asıllı yıldızla ilgilendiği bildirildi.
Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Ljajic'e sürpriz bir talip çıktı. Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'nın Boşnak asıllı yıldızla ilgilendiği bildirildi. Tecrübeli ismi menajerler aracılığıyla takip eden Rus ekibinin, Ocak ayında Ljajic için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
MİLLİLER KAYIPSIZ GEÇTİLER
Beşiktaş'tan milli takıma giden oyuncuların performansları teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ljajic ise Sırbistan forması ile 90 dakika sahada kaldı ve Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Kaptan Burak Yılmaz, A Milli takımın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika kaldı.
- 13.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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