Karius kıyağı
Liverpool kaleci antrenörü John Acterberg'in Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius ile ilgili olumlu rapor vermesi üzerine İngiliz ekibi, 20 Ekim'de seçilecek yeni başkana zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Alman kaleciyi istenmesi halinde geri almayı teklif edecek.
20 Ekim'de seçilecek yeni başkana Liverpool büyük bir kıyak yapacak. Sözleşmesinde 8.5 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu olan Alman kaleciyi istenmesi durumunda haziranda geri almayı teklif edecek. Liverpool yönetiminin aldığı bu kararda kaleci antrenörü Achterberg'in verdiği olumlu raporunda etkili olduğu ifade edildi.
"KARIUS HÂLÂ BİZİM KALECİMİZ"
Öte yandan 2 yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Karius hakkında konuşan Liverpool kaleci antrenörü John Achterberg, Alman kaleciyi yakından takip ettiğini söyledi. Liverpool Echo Gazetesi'ne konuşan Achterberg, "Kiralık olarak gönderdiğimiz kalecileri yakından takip ediyorum. Karius hala bizim kalecimiz." dedi" ifadelerini kullandı.
- 12.10.2019
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