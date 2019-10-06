Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'de yedinci hafta heyecanı Aytemiz maçıyla devam ediyor. Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. Haftasında Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

- maçı için nefesler tutuldu. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Altı maçta bir kez galibiyet elde eden Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak. Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek olan Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı, saat 16.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

N'Koudou ile Diaby iyileşti

Avrupa Ligi'nde 'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.
Teknik direktör 'nın Avrupa maçında riske etmediği ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

Güven Yalçın şüpheli

Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan 'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Güven'in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.

Elneny yine cezalı

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, ve müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

Alanyaspor'a karşı üstün

Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

  1. 06.10.2019
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