Dorukhan’a yakın takip
Lyon kulübü temsilcileri, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş'ın Wolverhampton ile karşılaştığı maçta Dorukhan Toköz'ü yakından takip etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde önceki akşam sahasında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş'ın Avrupa'dan sürpriz misafirleri vardı. Beşiktaş'ın genç yıldızı ve transfer döneminin gözde isimlerinden Dorukhan Toköz'ü Lyon kulübü temsilcileri izledi. Yaz transfer döneminde Avrupa'da özellikle İtalya'dan birçok kulübün yakından takip ettiği Dorukhan'a en son Udinese talip olmuştu. Dorukhan Toköz, daha önce transfer sorularına, "Beşiktaş'ta mutluyum ve burada şampiyonluklar yaşamadan ayrılmak istemiyorum" diye yanıt vermişti.
KAYIP PARA 7 MİLYON TL
UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'nın ardından Wolverhampton'a yenilen Beşiktaş önemli bir gelirden de oldu. UEFA, Avrupa Ligi grup aşamasında galibiyete 570 bin euro, beraberliğe 190 bin euro prim verirken, siyahbeyazlılar 1 milyon 140 bin euro (7 milyon lira) kaybetti.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Dorukhan’a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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