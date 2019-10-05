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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Dorukhan’a yakın takip

Dorukhan’a yakın takip

kulübü temsilcileri, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 'ın Wolverhampton ile karşılaştığı maçta 'ü yakından takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde önceki akşam sahasında Wolverhampton ile karşılaşan 'ın Avrupa'dan sürpriz misafirleri vardı. Beşiktaş'ın genç yıldızı ve döneminin gözde isimlerinden kulübü temsilcileri izledi. Yaz transfer döneminde Avrupa'da özellikle İtalya'dan birçok kulübün yakından takip ettiği Dorukhan'a en son Udinese talip olmuştu. Dorukhan Toköz, daha önce transfer sorularına, "Beşiktaş'ta mutluyum ve burada şampiyonluklar yaşamadan ayrılmak istemiyorum" diye yanıt vermişti.

KAYIP PARA 7 MİLYON TL

UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'nın ardından Wolverhampton'a yenilen Beşiktaş önemli bir gelirden de oldu. UEFA, Avrupa Ligi grup aşamasında galibiyete 570 bin euro, beraberliğe 190 bin euro prim verirken, siyahbeyazlılar 1 milyon 140 bin euro (7 milyon lira) kaybetti.

  1. 5.10.2019
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