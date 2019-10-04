Yabancı spikerden şaşırtan Fikret Orman yorumu

Lig'de 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve 16. sırada yer alan Beşiktaş'da işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'nde de galbiyet yüzü göremeyen grupta da 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta, başkan Fikret Orman'ın seçim kararı almasına rağmen taraftarın tepkisi dinmiyor.



RUS SPİKER "FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"

Beşiktaş'ın Wolverhampton'a 1-0 yenildiği Rus kanalında maçın anlatımını yapan Rus spiker, taraftarın 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratını tekrarlaması dikkat çekti. Rus spiker maçın 7. dakikasında Beşiktaş taraftarının 'Fikret Orman, paralar nerede?' tezahüratını dinleyenlerine aktarmak istedi bu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.