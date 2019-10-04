Yabancı spikerden şaşırtan Fikret Orman yorumu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Yabancı spikerden şaşırtan yorumu

Yabancı spikerden şaşırtan Fikret Orman yorumu

Dün akşam oynanan Wolverhampton mücadelesini Rus kanalında izleyenlerine anlatan Rus spiker, karşılaşmanın 7. dakikasında ilginç bir yorumda bulundu.

Lig'de 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve 16. sırada yer alan 'da işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'nde de galbiyet yüzü göremeyen grupta da 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta, başkan 'ın seçim kararı almasına rağmen taraftarın tepkisi dinmiyor.

RUS SPİKER "FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"
Beşiktaş'ın Wolverhampton'a 1-0 yenildiği Rus kanalında maçın anlatımını yapan Rus spiker, taraftarın 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratını tekrarlaması dikkat çekti. Rus spiker maçın 7. dakikasında Beşiktaş taraftarının 'Fikret Orman, paralar nerede?' tezahüratını dinleyenlerine aktarmak istedi bu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  1. 04.10.2019
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