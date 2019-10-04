Yabancı spikerden şaşırtan Fikret Orman yorumu
Dün akşam oynanan Beşiktaş Wolverhampton mücadelesini Rus kanalında izleyenlerine anlatan Rus spiker, karşılaşmanın 7. dakikasında ilginç bir yorumda bulundu.
Lig'de 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve 16. sırada yer alan Beşiktaş'da işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'nde de galbiyet yüzü göremeyen grupta da 4. sırada bulunan Beşiktaş'ta, başkan Fikret Orman'ın seçim kararı almasına rağmen taraftarın tepkisi dinmiyor.
RUS SPİKER "FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"
Beşiktaş'ın Wolverhampton'a 1-0 yenildiği Rus kanalında maçın anlatımını yapan Rus spiker, taraftarın 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratını tekrarlaması dikkat çekti. Rus spiker maçın 7. dakikasında Beşiktaş taraftarının 'Fikret Orman, paralar nerede?' tezahüratını dinleyenlerine aktarmak istedi bu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
- 04.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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