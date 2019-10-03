En keskin viraj

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesinde hem temkinli hem de iddialı konuştu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta hem oyun hem de skor olarak iyi olmadıklarını itiraf eden Avcı, "Ama hayat her gün yeni fırsatlar sunuyor. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir akşam olacağına inanıyoruz. Hazırlık maçı oynamadan, lig maçı oynayan oyuncularımız var. Burak gibi mesela... Onların son durumuna bakacağız. Ruiz'e de bakacağız ama hafta sonuna düzelecek gibi duruyor. 3-4 değişen isim kadroda yarın mutlaka olacaktır" dedi.

HAVA OLUMLUYA GEÇİYOR

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş bir seçim sürecine girdi. Biz Beşiktaş'a saha içinde alacağımız sonuçlarla yardım etmek istiyoruz. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anki durumumuzla ilgili tüm oyuncularımızla görüşüyoruz. Bire bir görüşmelerimiz oluyor. Üst üste iki maç kazanmak büyük camialarda durumu farklı noktaya çekiyor. Dünden itibaren havanın olumluya geçtiğini görüyoruz. Yansımalarını bu maçta alırız umarım. Sancılı bir süreç ama ben düzeleceğine inanıyorum. Alacağımız bir galibiyetle o enerjiyi tekrar yukarıya çekeceğiz."

14 TANE GOL OLMAZ!

Avcı, bireysel oyuncu hatalarına takılmadığını belirterek, "Bireysel hataları sayarsan Karius'u da sayarsın, Caner'i de sayarsın, Atiba'yı da sayarsın, beni de sayarsın. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım. Çok mu oldu 6 haftada? Hakikaten çok oldu. Bazı maçları eski sistemle oynadık. Bu bölümde yediğimiz gol sayısı 11...Maça başlıyorsun, kırmızı kart, penaltı gol. Çok da fazla telaffuz etmek istemiyorum. 14 gol olmaz. Kendimi, takımı, bireysel olarak sorguluyoruz" dedi.

VIKTOR RUIZ OYNAMIYOR

Teknik direktör Avcı, sakatlığı bulunan Ruiz'in, Wolverhampton maçında oynamasının zor olduğunu, hafta sonuna yetişebileceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Hazırlık maçı oynamadan, lig maçı oynayan oyuncularımız var, Burak gibi mesela' diyerek golcü futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

TAÇLARI BİLE KORNER GİBİ

"Rakibimiz Wolverhampton bir Premier Lig takımı. Geçen sene çıkış yapmış ve bu sezon ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve oyunun içindeki değişen sistemler üzerinden oynayan bir takım. Kenarları çok fazla kullanan, maçlardan ortalama 58 tane direkt oyun oynayan, taçları dahi korner gibi atan bir takım. Çözüm noktaları var, 1 saat evvel analizinden çıktık, sahada da pratiğini oynayacağız."

POZİTİF SONUÇLAR ALMALIYIZ

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba, Wolverhampton maçından mutlaka pozitif bir sonuç almak istediklerini söyledi. Kanadalı oyuncu, "Önemli bir maça çıkacağız. Grup aşamasında içerideki ilk maçımız, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçta istediğimiz sonucu olamadık. Bu kez iyi bir sonuç alarak geri dönüş yapmak istiyoruz. Mental ve fiziksel anlamda hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Birbirimiz için mücadele edip, pozitif bir sonuç almak istiyoruz" dedi.