Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Wolverhampton maçı ne hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

K Grubunda 2. maçına çıkacak olan , Wolverhampton karşısında 3 puan için sahada olacak. Grubundaki ilk maçı kaybeden Siyah-Beyazlı temsilcimiz, İngiliz ekibiyle tarihinde ilk kez karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Wolverhampton maçı ile Siyah Beyazlı temsilcimizin 'ndeki mücadelesi devam ediyor. İlk maçlar sonunda puanı bulunmayan , ilk puanlarını alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk edecek. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'de başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Wolverhampton: Patricio, Janmaat, Dawson, Catchart, Holebas, Cleverley, Doucoure, Capoue, Sarr, Deulofeu, Welbeck


  1. 03.10.2019
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