Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi K Grubunda 2. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında 3 puan için sahada olacak. Grubundaki ilk maçı kaybeden Siyah-Beyazlı temsilcimiz, İngiliz ekibiyle tarihinde ilk kez karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Beşiktaş Wolverhampton maçı ile Siyah Beyazlı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. İlk maçlar sonunda puanı bulunmayan Kara Kartal, ilk puanlarını alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk edecek. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'de başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak
Wolverhampton: Patricio, Janmaat, Dawson, Catchart, Holebas, Cleverley, Doucoure, Capoue, Sarr, Deulofeu, Welbeck
- 03.10.2019
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
tebrikler paris maçını kaybettik, seriyi, leminayı, andoneyi, falcaoyu nzonziyi kazandık. onları izlemek ayrı bir mutluluk. adamlar top cambazı çıktı.
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
büyük şans hepsi harikaydı ama, özellikle falcao nzonzi seri lemina andone gibi yeni oyuncuların hepsi süper çıktı. gs için gerçekten büyük şans.
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Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz
Toplam 2
Yorum
uzatın falco, lemna seri nzozi lindama, marco fequli belhnda marino nagtmo andone lines adem ömer babel in sözleşmelerinin uzatılmasını istiyoruz
Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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