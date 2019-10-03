Beşiktaş Wolverhampton maçı ile Siyah Beyazlı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. İlk maçlar sonunda puanı bulunmayan Kara Kartal, ilk puanlarını alabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk edecek. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.55'de başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Wolverhampton: Patricio, Janmaat, Dawson, Catchart, Holebas, Cleverley, Doucoure, Capoue, Sarr, Deulofeu, Welbeck



