Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Wolwes karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımda maçtan önce Diaby ve N'koudou sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Maçtan önce bu talihsiz gelişmeler yaşanırken Beşiktaş bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Yıldız futbolcu, Wolwes maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

3 Ekim 2019 Perşembe 20:44 Güncelleme: 03.10.2019 20:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





