Roco için şok iddia
Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Enzo Roco'nun parasını almadığı için oynamak istemediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Enzo Roco'nun parasını almadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Bir süre sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Roco'nun iyileşmesine rağmen, isteksiz bir tavır sergilemesinin altında parasını alamamasının yattığı ifade edildi.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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