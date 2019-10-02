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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Roco için şok iddia

Roco için şok iddia

'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden 'nun parasını almadığı için oynamak istemediği iddia edildi.

'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden 'nun parasını almadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Bir süre sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Roco'nun iyileşmesine rağmen, isteksiz bir tavır sergilemesinin altında parasını alamamasının yattığı ifade edildi.

  1. 2.10.2019
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