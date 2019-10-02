Roco için şok iddia

Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Enzo Roco'nun parasını almadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Bir süre sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Roco'nun iyileşmesine rağmen, isteksiz bir tavır sergilemesinin altında parasını alamamasının yattığı ifade edildi.