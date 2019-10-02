Fikret Orman aday olacak mı? Kararını verdi! Beşiktaş son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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aday olacak mı? Kararını verdi! son dakika haberleri

Fikret Orman aday olacak mı? Kararını verdi! Beşiktaş son dakika haberleri

Medipol Başakşehir maçı ardından düzenlediği basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını açıklayan, ancak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği için yeniden aday olabileceği konuşulan Başkan ’ın iddiaların aksine seçime girmeyeceği bildirildi. Ağır eleştiriler ve taraftar tepkileri nedeniyle kırgın olan Fikret Orman’ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde adaylık konusundaki düşüncesini paylaştığı ifade edildi.

Mart 2012'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan ve birçok kongreden zaferle ayrılan 'ın görevden ayrılmaya kararlı olduğu kaydedildi. Vodafone Park'ın yanı sıra 2 şampiyonluğu sığdırdığı 7.5 yıllık sürecin ardından görevi bırakmak isteyen Orman'ın önümüzdeki günlerde bu düşüncesini kamuoyuna ilan edeceği ileri sürüldü.

'TEK İSTEĞİM KONGRENİN BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMASI'

Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması dileğinde bulundu. Kulüp dergisinin Ekim ayı sayısındaki yazısında siyah-beyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kaosa sürükleniyor

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 09:09
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