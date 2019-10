İstifa kararı alan Fikret Orman: Tek isteğim...

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ekim sayısında camiaya seslendiği bir yazı kaleme aldı. Orman, yazısında şunları kaydetti:



"Sevgili Beşiktaş Ailesi,



Beşiktaş JK Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nin açılış törenini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Dört yıl önce temellerini attığımız tesisimizde bundan sonra tüm takımlarımız kamplarını yapabilecek. Geçtiğimiz ay bir hayalimizi daha gerçekleştidik; BJK KABATAŞ VAKFI Okulları'nda minik kardeşlerimiz eğitim hayatına adım attı. Ülkesini seven yeni nesillerin yetişeceği okulumuz, çok büyük emeklerin sonucu olarak ortaya çıktı. Yüz elli öğrenci ile başladığımız bu serüven umarım yakın zamanda camiamızın bir diğer hayali olan üniversitemiz ile taçlanacak.



Küresel markalarla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalarla ülke sporuna farklı bir vizyon kazandırmaya, kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya'nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Uzun, verimli bir dostluk ve güven ilişkisi içinde devam eden bu anlaşmayla Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımımız'ın yeni sezonda önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de, kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu.



Türk Balıkadamları Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladık. Kürek takımımız ile Türk Balıkadamları Kulübü'nün kürek takımı tek bir takım haline gelerek "BJK-TBK Kürek Takımı" adıyla yarışlara katılacak. Sporcularımız bundan sonra çalışmalarını Türk Balıkadamları Kulübü'nün Caddebostan sahilinde yer alan tesislerinde gerçekleştirecek ve bu tesislerde Beşiktaş bayrağı dalgalanacak.



Bildiğiniz üzere, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitme kararı aldık. Yedi buçuk yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim ve Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımız'a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."