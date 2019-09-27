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27 Eylül 2019, Cuma
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Xavi gözüne Sterling'i kestirdi

Xavi gözüne Sterling'i kestirdi

'nın eski kaptanı 'in, Katalan ekibinde bir gün teknik direktör olması durumunda, forması giyen 'i edeceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga devlerinden 'da uzun yıllar forma giyip, takım kaptanlığı yaptıktan sonra Katar'ın yolunu tutan 'in hedefindeki isim ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre ekibinde antrenörlük görevini yürüten Xavi, bir gün Barcelona'ya teknik direktör olması durumunda 'de forma giyen 'i etmek istiyor. Xavi'ye göre Sterling'in, Messi ve Ronaldo'dan sonra dünyanın en iyi oyuncusu olduğu kaydedildi.

24 yaşında Jamaika asıllı İngiliz futbolcu kariyerinde QPR altyapısında başladı. Buradan altyapısına geçen Sterling, 2012'de A takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu 2015'te de Manchester City'nin yolunu tuttu.


  1. 27.09.2019
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