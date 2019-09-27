Xavi gözüne Sterling'i kestirdi

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da uzun yıllar forma giyip, takım kaptanlığı yaptıktan sonra Katar'ın yolunu tutan Xavi Hernandez'in hedefindeki isim ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Al Sadd ekibinde antrenörlük görevini yürüten Xavi, bir gün Barcelona'ya teknik direktör olması durumunda Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'i transfer etmek istiyor. Xavi'ye göre Sterling'in, Messi ve Ronaldo'dan sonra dünyanın en iyi oyuncusu olduğu kaydedildi.

24 yaşında Jamaika asıllı İngiliz futbolcu kariyerinde QPR altyapısında başladı. Buradan Liverpool altyapısına geçen Sterling, 2012'de A takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu 2015'te de Manchester City'nin yolunu tuttu.



